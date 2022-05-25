Банк России не исключил начала обеспечения обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытия кошельков нерезидентам с 2024 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на презентацию первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

«Третий этап — развитие платформы цифрового рубля — с 2024 года. Реализация операций G2B, B2G, C2G, G2B, развитие смарт-контрактов, внедрение офлайн-режима. Обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытия кошельков клиентам нерезидентам», — уточняется в презентации.

Скоробогатова, выступая на встрече АБР, заявила, что с учетом «сдвижки сроков с 2024 на 2023 год, в 2024 году у нас останутся операции на третий этап — это в основном операции связанные с бюджетом и операции, связанные с иностранной валютой».

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство совместно с ЦБ готовят большую программу по введению цифрового рубля. Он подчеркнул, что «это перспективная история».

Цифровой рубль является цифровой валютой, разрабатываемой Банком России. Он также будет представлять собой третью форму российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег.