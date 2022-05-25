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1 час назад

ЦБ допустил обмен цифрового рубля на иностранную валюту с 2024 года

Лера Букина

Банк России не исключил начала обеспечения обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытия кошельков нерезидентам с 2024 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на презентацию первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

«Третий этап — развитие платформы цифрового рубля — с 2024 года. Реализация операций G2B, B2G, C2G, G2B, развитие смарт-контрактов, внедрение офлайн-режима. Обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытия кошельков клиентам нерезидентам», — уточняется в презентации.

Скоробогатова, выступая на встрече АБР, заявила, что с учетом «сдвижки сроков с 2024 на 2023 год, в 2024 году у нас останутся операции на третий этап — это в основном операции связанные с бюджетом и операции, связанные с иностранной валютой».

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство совместно с ЦБ готовят большую программу по введению цифрового рубля. Он подчеркнул, что «это перспективная история».

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Цифровой рубль является цифровой валютой, разрабатываемой Банком России. Он также будет представлять собой третью форму российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег.

Виктор Першиков, ведущий аналитик компании 8848 Invest, ранее рассказал подробности о цифровом рубле. Так, по его словам, для простых граждан эта валюта будет работать точно так же, как и безналичные деньги.

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