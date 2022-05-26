Цены на нефть выросли на опасениях нехватки сырья

Мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.

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По состоянию на 9.10 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,18%, до 111,32 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,41%, до 110,78 доллара, передает РИА «Новости».

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 мая снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, до 419,8 млн баррелей, хотя эксперты ожидали снижения всего на 0,7 млн баррелей.