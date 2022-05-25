"Роснефть" подала иск к "Транснефти" на миллиарды рублей

"Роснефть" подала иск к "Транснефти" на 3,36 млрд руб. в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки суда. Как говорится в исковом заявлении (копия есть в распоряжении ТАСС), поданный 23 мая иск связан с загрязнением нефтепровода "Дружба" в 2019 году.

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По данным источника газеты "Ведомости", компании обсуждают соглашение по возмещению убытков на "Дружбе" после вмешательства вице-премьера Александра Новака. "Готовится соглашение, которое позволит "Роснефти" хеджировать возможные риски по этому инциденту", - цитирует издание источника.

Как отмечается в исковом заявлении, "Роснефть" просит взыскать с "Транснефти" убытки в размере $120,8 млн, €47,6 тыс., £5,52 тыс., 73,9 млн польских злотых и 3,36 млрд руб. "Транснефть" из-за неспособности обеспечить соответствие качества поставляемой по трубопроводу нефти остановила ее прокачку, в результате нефтяная компания понесла убытки.

При этом "Транснефть" 5 мая отказалась компенсировать убытки, которые нефтяная компания понесла в результате приостановки прокачки нефти с 24 апреля по июнь 2019 года, следует из заявления.

В апреле 2019 г. в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае 2019 года поставки по "Дружбе" возобновились.