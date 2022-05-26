Росстат зафиксировал крупнейший с 2006 года рост цен на соль. Подорожание соли в марте—апреле стало самым резким со времён «соляного кризиса».

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В Минпромторге это связывают с ажиотажным спросом в начале весны.

В марте стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 руб., следует из данных Росстата. В апреле соль подорожала почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг.

В феврале этого года средняя цена в рознице была на уровне 15 руб.