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2 часа назад

Росстат зафиксировал крупнейший с 2006 года рост цен на соль

Говорит Москваиещё 6

Росстат зафиксировал крупнейший с 2006 года рост цен на соль. Подорожание соли в марте—апреле стало самым резким со времён «соляного кризиса».

Росстат зафиксировал крупнейший с 2006 года рост цен на соль
Фото: ТАССТАСС

В Минпромторге это связывают с ажиотажным спросом в начале весны.

В марте стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года — с 13,8 до 17,07 руб., следует из данных Росстата. В апреле соль подорожала почти на 32%: с 13,9 до 18,3 руб. за 1 кг.

Москвичей поразили цены в магазинах Duty Free

В феврале этого года средняя цена в рознице была на уровне 15 руб.

Цены на соль этой весной росли быстрее уровня продовольственной инфляции: в марте цены на продукты питания в целом выросли год к году на 18%, в апреле — на 20,5%.

Рынки,Минпромторг,Росстат,
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