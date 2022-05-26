Аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что укрепление рубля связано с 50-процентным сокращением импорта и падением спроса на валюту. Об этом сообщает «Прайм».

Карпунин отметил, что Россия экспортирует за рубеж большие объемы сырьевых товаров, незатронутых санкциями. Цены на сырье сейчас очень высоки, благодаря чему приток валюты в РФ остается значительным.

До последнего времени экспортеры были вынуждены продавать 80 процентов валютной выручки, поэтому предложение доллара на российском рынке оказалось высоким, добавил эксперт.

Также рубль поддержали меры валютного контроля, введенные Центробанком в марте.

«Все эти факторы в сочетании с западными санкциями многократно сократили «функционал» долларов и евро - этими валютами сейчас сложно рассчитаться, их невозможно вывести в крупных объемах, для компаний их рискованно инвестировать в другие страны», - подчеркнул Карпунин.

На торгах Московской биржи 26 мая курс доллара рос на 2,53 рубля к уровню предыдущих торгов и стоил 59,33 рубля. При этом в течение торгов доллар падал ниже 56 рублей впервые с 27 февраля 2018 года.

Евро подрожал на 2,08 рубля, до 60,63 рубля, но перед этим опускался ниже 58 рублей впервые с 1 июня 2015 года.