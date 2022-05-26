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55 минут назад

Новак: добыча нефти в России по итогам 2022 года может снизиться до 480-500 млн тонн

ТАССиещё 1

Добыча нефти в России может снизиться с 524 млн тонн в 2021 году до 480-500 млн тонн в 2022 году. Правительство ожидает постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле 2022 года на около 1 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак анонсировал снижение добычи нефти в России
Фото: ТАССТАСС

"Я думаю, что гораздо меньше будет снижение. У нас всего один месяц было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки, сейчас уже ниже. Соответственно, я думаю, что дальше будет уже восстановление. У нас в прошлом году было 524 млн тонн. В этом году может быть 480-500 млн тонн. Но это на сегодняшний день, все может поменяться в зависимости от ситуации", - подчеркнул он.

Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 15 мая 2022 года составила 1,398 млн тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с уровнем апреля, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,374 млн тонн, сообщал ТАСС источник, знакомый с данными официальной статистики по добыче нефти.

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В первой декаде апреля снижение добычи к уровню марта составило 6%, а к концу месяца оно достигло почти 9%. С весны 2021 года Россия преимущественно плавно наращивала производство нефти, однако в марте 2022 года столкнулась с комплексными международными санкциями из-за ситуации на Украине. Так, санкции запрещают инвестиции в разведку, добычу и переработку нефтяного сырья в России. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия в 2022 году может потерять до 17% нефтяной добычи из-за санкций.

Рынки,Антон Силуанов,Александр Новак,ЕС,
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