Доллар и евро подросли на утренних торгах

На открытии торгов в четверг, 26 мая, рубль теряет позиции к доллару и евро. По состоянию на 10:05 мск курс американской валюты повышается на 1,63 рубля, до 60,3 рубля, европейской валюты — до 61,99 рубля (+2,25 рубля), следует из данных на Московской бирже.

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Накануне, 25 мая, курсы доллара и евро начали заметно расти на Московской бирже во второй половине дня после утреннего падения. Так, американская валюта в моменте повысилась до 60,79 рубля, что на 8,9% выше минимума дня и на 7% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс европейской валюты превысил отметку в 62 рубля, поднявшись по сравнению с закрытием предыдущего дня почти на 6%, до 62,01 рубля. Напомним, что еще утром курс доллара составлял ниже 56 рублей, евро – ниже 58.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин связал динамику ослабления рубля с прохождением пика налогового периода — именно 25 мая компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Кроме того, ослабление валюты может быть обусловлено новостями о смягчении норматива по продаже валютной выручки для российских экспортеров с 80% до 50%, а также ожиданиями решения ЦБ на внеочередном заседании, «на котором ключевая ставка может быть снижена до 12% или даже до 11%».