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1 час назад

Курсы доллара и евро подскочили

Лера Букина

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 26 мая, курс рубля демонстрирует падение по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара на бирже поднялся выше 62 рублей, курс евро стремится к 66 рублям, следует из динамики на площадке.

По состоянию на 12:42 мск американская валюта торгуется на уровне 62,34 рубля (плюс более чем три рубля с начала торговой сессии), европейская - на уровне 65,01 (плюс 4,4 рубля).

Днем ранее, 25 мая, курсы доллара и евро на Московской бирже повышались по отношению к российской валюте более чем на 5%. Так, курс американской валюты превысил 60 рублей, а европейской - 62 рубля. При этом в тот же день курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, а доллар упал ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.

Сегодня, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Его проведение он анонсировал днем ранее.

ЦБ резко снизил ключевую ставку на внеочередном заседании

Это третье подряд падение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — повышения до 20% в феврале.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что летом возможно восстановление доллара к 70, евро чуть выше, но с пределом в 75.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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