В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 26 мая, курс рубля демонстрирует падение по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара на бирже поднялся выше 62 рублей, курс евро стремится к 66 рублям, следует из динамики на площадке.

По состоянию на 12:42 мск американская валюта торгуется на уровне 62,34 рубля (плюс более чем три рубля с начала торговой сессии), европейская - на уровне 65,01 (плюс 4,4 рубля).

Днем ранее, 25 мая, курсы доллара и евро на Московской бирже повышались по отношению к российской валюте более чем на 5%. Так, курс американской валюты превысил 60 рублей, а европейской - 62 рубля. При этом в тот же день курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, а доллар упал ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.

Сегодня, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Его проведение он анонсировал днем ранее.

Это третье подряд падение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного — и тоже внепланового — повышения до 20% в феврале.