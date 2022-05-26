Когда ждать доллара по 70: прогноз эксперта

В сентябре-октябре курс доллара и евро может снова достигнуть значений, которые наблюдались в середине февраля. Так, он может составить 70-80 рублей за американскую и европейскую валюту, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, передает «Прайм».

«У нас ограничения до сентября, я думаю, в сентябре-октябре, когда будут сняты все ограничения на валютные торги, курс доллара и евро вернутся к прежним показателям в 70-80 рублей», — подчеркнул он.

Абрамов также считает, что стране необходим сбалансированный курс. Он же указал на отсутствие желания у россиян покупать американскую и европейскую валюту.

«Сейчас она не надежна, средства, вложенные в нее, сложно сохранить или преумножить», - отметил Абрамов.

По его мнению, в сентябре-октябре все мировое сообщество успокоится, уйдет паника, и будет больше стабильности.