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34 минуты назад

Столкнувшаяся с кризисом азиатская страна задумала покупать газ у России

Lenta.ru

Министерство энергетики Пакистана заявило, что правительство страны задумывается о заключении договора о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у разных стран. Правительство допустило возможность импортировать газ в том числе и из России, несмотря на то, что многие покупатели стараются найти других поставщиков на фоне российской спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg.

Столкнувшаяся с кризисом страна задумала покупать газ у России
Фото: ТАССТАСС

В рамках сделки на уровне правительств Пакистан хочет импортировать топливо для генерации электричества и обеспечения работы промышленности. Премьер-министр республики Шахбаз Шариф намерен подписать новые долгосрочные контракты на закупку СПГ для повышения энергобезопасности государства.

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Страна столкнулась с кризисом и серьезным дефицитом топлива после того, как ее прежние партнеры не смогли организовать поставки в силу логистических сложностей. Стране пришлось приобретать СПГ на спотовом рынке по очень высоким ценам, а с долгосрочными соглашениями она рассчитывает на более выгодную сделку.

Обеспечить поставки российского СПГ в Пакистан ранее предлагала сама Москва, сообщало РИА Новости со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова. 7 апреля министр уточнял, что пока ожидается реакция пакистанских партнеров.

11 апреля в стране сменился премьер-министр, а ранее специалисты допускали, что политический кризис в Исламабаде может поставить под угрозу другой проект России — «Пакистанский поток». Он должен связать портовый город Карачи, крупнейший в Пакистане, с Лахором на другом конце страны, где построят электростанции, работающие на СПГ.

Рынки,Сергей Лавров,
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