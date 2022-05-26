Столкнувшаяся с кризисом страна задумала покупать газ у России

Министерство энергетики Пакистана заявило, что правительство страны задумывается о заключении договора о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у разных стран. Правительство допустило возможность импортировать газ в том числе и из России, несмотря на то, что многие покупатели стараются найти других поставщиков на фоне российской спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg.

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В рамках сделки на уровне правительств Пакистан хочет импортировать топливо для генерации электричества и обеспечения работы промышленности. Премьер-министр республики Шахбаз Шариф намерен подписать новые долгосрочные контракты на закупку СПГ для повышения энергобезопасности государства.

Страна столкнулась с кризисом и серьезным дефицитом топлива после того, как ее прежние партнеры не смогли организовать поставки в силу логистических сложностей. Стране пришлось приобретать СПГ на спотовом рынке по очень высоким ценам, а с долгосрочными соглашениями она рассчитывает на более выгодную сделку.

Обеспечить поставки российского СПГ в Пакистан ранее предлагала сама Москва, сообщало РИА Новости со ссылкой на главу МИД Сергея Лаврова. 7 апреля министр уточнял, что пока ожидается реакция пакистанских партнеров.