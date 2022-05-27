Курс доллара превысил 67 рублей

Рубль на утренних торгах пятницы, 27 мая, продолжает падать к доллару и евро. Курс американской валюты уже превысил 67 рублей впервые с 12 мая, следует из данных на Московской бирже.

Фото: Reuters Reuters

По состоянию на 10:39 мск курс доллара рос на 2,81 рубля, до 67,095 рубля, а к 10:46 американская валюта повышалась на 2,31 рубля, до 66,77 рубля. Курс евро растет на 4,28 рубля, до 70,9 рубля.

Накануне, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Его проведение он анонсировал днем ранее. Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля демонстрировал падение по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей ровно. Это произошло впервые с конца февраля.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил в беседе с агентством «Прайм», что актуальный уровень сопротивления — 60 рублей за доллар — достигнут. После достижения этой отметки ослабление к доллару продолжится до 70 рублей, считает он.