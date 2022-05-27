Курс доллара превысил 67 рублей

Рубль на утренних торгах пятницы, 27 мая, продолжает падать к доллару и евро. Курс американской валюты уже превысил 67 рублей впервые с 12 мая, следует из данных на Московской бирже.
По состоянию на 10:39 мск курс доллара рос на 2,81 рубля, до 67,095 рубля, а к 10:46 американская валюта повышалась на 2,31 рубля, до 66,77 рубля. Курс евро растет на 4,28 рубля, до 70,9 рубля.
Накануне, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку с 14 до 11%. Такое решение было принято на внеплановом заседании совета директоров. Его проведение он анонсировал днем ранее. Валютный рынок моментально отреагировал на данную новость. В ходе торгов на Московской бирже курс рубля демонстрировал падение по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей ровно. Это произошло впервые с конца февраля.
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил в беседе с агентством «Прайм», что актуальный уровень сопротивления — 60 рублей за доллар — достигнут. После достижения этой отметки ослабление к доллару продолжится до 70 рублей, считает он.
Кроме того, по словам эксперта, снижение ключевой ставку сразу на три процентных пункта — с 14 до 11 процентов — стало для многих неожиданностью. Эксперт прогнозирует увеличение экономической активности после столь значительного снижения, а также «оживление» импорта. Так, по мнению специалиста, это означает рост спроса на валюту и, как следствие, дальнейшее ослабление российской валюты.