Рубль назвали самой эффективной валютой в мире

Российский рубль является самой эффективной валютой в мире в этом году. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что в связи с самыми быстрыми и жесткими экономическими санкциями в современной истории рубль с января повысился на 40% по отношению к доллару.

По словам ведущего экономиста по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяны Орловой, существует несколько факторов, которые создают спрос на рубль и повышают его стоимость.

Так, значительный рост цен на нефть и природный газ компенсируют падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций. Также отмечается, что российская сторона получает почти 20 млрд долларов в месяц от экспорта энергоносителей. В статье также говорится о том, что с конца марта многие иностранные покупатели выполнили требование по оплате за энергоресурсы в рублях. Это, в свою очередь, подняло курс валюты.

Уход западных предприятий и санкции повлекли за собой падение импорта, что привело в апреле к увеличению до рекордных 37 млрд долларов положительного сальдо торгового счета России (разница между экспортом и импортом). Отмечается, что Центробанк оказал поддержку рублю за счет строгого контроля за движением капитала.