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1 час назад

В Германии оценили заполненность газовых хранилищ на зиму

Lenta.ruиещё 3

Подземные хранилища газа в Германии заполнены недостаточно для зимы — в случае возникновения перебоев с поставками ресурса из России или их прекращения пережить зиму без каких-либо ограничений будет невозможно. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера радиостанции Deutschlandfunk.

В Германии оценили заполненность газовых хранилищ на зиму
Фото: DepositphotosDepositphotos

Мюллер отметил, что газохранилища заполняются даже лучше, чем в предыдущие годы, и интенсивнее, чем месяц назад, но все же пока что недостаточно заполнены. Спикер отметил, что не испытывал бы беспокойства в случае, если хранилища будут заполнены на 90 процентов — тогда при условии стабильной ситуации и нормальной погоды у Германии будет «подушка» как минимум на 2,5 месяца. На данный момент хранилища заполняются на 0,4 процента ежесуточно. По его данным, плавучие терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Германии скоро будут запущены — в Вильгельмсхафене уже в этом году, а в начале следующего года и Брунсбюттеле.

Мюллер отметил, что издержки в связи с импортом газа очень высокие, уровень цен в ближайшие недели и даже месяцы не вернется на уровень, сравнимый с периодом до начала специальной военной операции на Украине.

«Это нужно честно сказать людям, а также промышленности, бизнесу» — подытожил мужчина.

Ранее заместитель руководителя направления «Экономика отраслей» ТЭК ЦСР Сергей Колобанов предположил, что странам Европы будет сложно прожить зиму 2023 года без российского газа.

Рынки,Экономика России,
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