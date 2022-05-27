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1 час назад

Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

Вероника Полынина

Азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупок российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мае разрыв в пользу Азии увеличился, крупнейшими покупателями являются Индия и Китай. В то время как другие страны ограничили закупки нефти у России, Индия и Китай скупили миллионы баррелей с предлагаемым Россией дисконтом.

По словам аналитика Джейн Се, совокупный объем нефти из России для двух крупнейших покупателей в Азии вырос до рекордного уровня в основном благодаря увеличению закупок Индии.

Индия захотела занять место нефтегазового гиганта из Европы в российском проекте

По состоянию на 26 мая, танкеры перевезли около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO. В конце февраля показатели были на уровне 19 млн Urals и 5,7 млн ESPO.

Bloomberg также сообщает, что китайская нефтяная компания Unipec увеличила количество арендованных судов для перевозки российской нефти. В частности, в мае Unipec зафрахтовала не менее 10 танкеров для перевозки нефти сорта ESPO из российского порта Козьмино - это в пять раз больше, чем месяцем ранее.

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