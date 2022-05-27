Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти

Азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупок российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

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В мае разрыв в пользу Азии увеличился, крупнейшими покупателями являются Индия и Китай. В то время как другие страны ограничили закупки нефти у России, Индия и Китай скупили миллионы баррелей с предлагаемым Россией дисконтом.

По словам аналитика Джейн Се, совокупный объем нефти из России для двух крупнейших покупателей в Азии вырос до рекордного уровня в основном благодаря увеличению закупок Индии.

По состоянию на 26 мая, танкеры перевезли около 57 млн баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO. В конце февраля показатели были на уровне 19 млн Urals и 5,7 млн ESPO.