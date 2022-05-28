Назван «чистый» курс рубля

«Есть некий курс, который они считают нейтральным. Этот курс не подразумевает действий со стороны Центробанка в плане повышения или понижения ставки. Но есть и другая вещь — это эконометрический курс рубля. Это тот курс, который полностью очищен от санкций, геополитики, от желаний и предпочтений регуляторов. Он зависит только от тех классических вещей, от которых валюты и должны зависеть, если бы в них не вмешивались внешние искусственные факторы. Все валюты в принципе искажены в результате действий регулятора, который либо повышает, либо понижает ставку. А у нас это все еще отягощено геополитикой и невозможностью контроля за экспортом капитала», — сказал Рожанковский.