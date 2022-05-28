Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня «B–/B» до «CCC+/C». Об этом агентство сообщило на официальном сайте. Специалисты также подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги этой страны в национальной валюте на уровне «B-/B». Прогноз по рейтингам пока негативный.

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Негативный прогноз отражает риски для экономики, внешних балансов и финансовой стабильности Украины, которые могут подорвать способность правительства cnhfys выполнять свои долговые обязательства. Аналитики S&P ожидают, что кризис на Украины, вызванный военным конфликтом, затянется.

21 мая международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» с негативным прогнозом. Такой показатель означает, что ценные бумаги, которые она выпускает, крайне низкого качества с высокими рисками.