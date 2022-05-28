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49 минут назад

"Кто-то должен обанкротиться": Илон Маск прокомментировал экономические проблемы США

Ferra.ru

Илон Маск поделился в Twitter еще одним противоречивым мнением, на этот раз высказав убеждение, что экономический спад будет "хорош" для американской экономики.

Илон Маск прокомментировал экономические проблемы США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг в ответ на вопрос одного из пользователей Twitter о том, движутся ли США к очередной рецессии, генеральный директор Tesla ответил "Да". Затем он объяснил, почему этот экономический спад, который для большинства американцев считается плохим явлением, по его мнению, является чистым “позитивом”.

“Да, но на самом деле это хорошо. Слишком долго на дураков лился денежный дождь”, - написал самый богатый человек планеты в Твиттере. “Кто-то должен обанкротиться”.

Высказывания основателя SpaceX прозвучали всего через несколько недель после того, как он сделал прогноз о том, что США "вероятно" движутся к очередной рецессии, которая, по его оценкам, продлится от года до полутора лет.

Однако Маск, со своей стороны, считает, что рецессия не только неизбежна, но и послужит "пробуждением" для компаний, внедривших политику "работа из дома".

Все это, по его словам, домашняя работа обманула людей, заставив их думать, что на самом деле не нужно много работать, а затем добавил:

"Неприятное озарение не за горами!".

Рынки,Илон Маск,SpaceX,
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