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45 минут назад

Названа основная причина укрепления курса рубля

Майк Габриелян

Основная причина восстановления рубля – рост цен на сырье. Так считает ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова. Её мнение приводит телеканал CBS.

Названа основная причина укрепления курса рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас цены на сырьевые товары заоблачные, и хотя из-за эмбарго и санкций наблюдается падение объемов российского экспорта, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение», — сказала Орлова.

Эксперты подсчитали, что Россия получает почти 20 миллиардов долларов в месяц от экспорта энергоресурсов. С конца марта многие иностранные покупатели выполнили требование платить за энергию в рублях, что привело к росту курса валюты.

Отмечается, что в марте стоимость рубля упала на фоне «самых быстрых и жестких экономических санкций в современной истории». Однако уже через два месяца российская валюта «совершила ошеломляющий поворот». Рубль подскочил на 40% по отношению к доллару с января.

«Это необычная ситуация», — сказал Джеффри Франкель, профессор Гарвардской школы Кеннеди.

По его словам, обычно в стране, столкнувшейся с международными санкциями и военными действиями, наблюдается бегство инвесторов и постоянный отток капитала. Это ведет к падению валюты. Однако «необычно агрессивные меры России, направленные на то, чтобы деньги не покидали страну», в сочетании с жесткостью западных санкций создают спрос на рубли и повышают их стоимость.

Профессор констатировал, что устойчивость рубля означает защищенность России от «карательных экономических санкций, наложенных западными странами».

Ранее Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) начало обыскивать людей из окружения российских предпринимателей, попавших под санкции.

Рынки,Татьяна Орлова,
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