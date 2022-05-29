В Британии заявили о победе России в битве за контроль над мировой пшеницей

Главной победой России с начала спецоперации на Украине стало увеличение объемов российского экспорта пшеницы и рост цен на нее, пишет британская газета The Times в статье под заголовком «Россия выигрывает битву за контроль над мировой пшеницей».

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Британское издание пишет, что с конца февраля экспорт Украиной пшеницы заметно сократился в связи с осложнением процесса вывоза зерна. По его данным, более 20 млн тонн украинской пшеницы гниет в силосах и торговых судах по всей стране. Это оказывает серьезное влияние на экономику страны, учитывая, что на продовольственный и сельскохозяйственный сектор приходится 10% ВВП Украины, передает RT содержание публикации.

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Киев, напоминается в статье, является пятым по величине экспортером пшеницы, цена на зерно с начала года уже выросла на 60%, приблизившись к рекордному уровню. При этом Россия – главный мировой экспортер пшеницы – восполняет образовавшийся пробел, продавая не только больше товара, но и по более высокой цене, указывает автор.

По словам Набиля Мседди, исполнительного директора компании AgFlow, занимающейся анализом сельскохозяйственного рынка, до начала спецоперации экспорт украинской пшеницы и кукурузы рос, в то время как российский экспорт сокращался. Тем не менее в апреле экспорт пшеницы с Украины упал на 32% по сравнению с апрелем 2021 года, а экспорт из России, напротив, вырос на 18%. Согласно оценке компании, в этом сезоне доход от налогов на экспорт пшеницы России составил 1,9 млрд долларов.

«Потеря объемов экспорта Украины почти полностью совпадает с ростом экспорта России. Поэтому это можно вполне точно интерпретировать как оттеснение торгового конкурента на второй план», – заявил Мседди.

Как пишет The Times, у России и Украины много общих экспортных партнеров в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Столкнувшись с возможностью нехватки продовольствия, многие из них обращаются к России, чтобы восполнить недостаток. Египет, Иран и Турция являются крупнейшими покупателями, причем российский экспорт в эти страны вырос на 500%, 481% и 381% соответственно.