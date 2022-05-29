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1 час назад

Bloomberg: страны ЕС рассматривают возможность отсрочки нефтяного эмбарго

Илья Родин

Европейская комиссия (ЕК) предложила властям стран - членов Европейского союза (ЕС) отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Еврокомиссия решила «пощадить» трубопровод «Дружба»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу [«Дружба»], чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это предложение позволит решить проблемы Словакии и Чехии, а также других государств, у которых нет выхода к морю.

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По данным агентства, сегодня, 29 мая, послы ЕС обсудят пересмотренный пакет санкций с тем, чтобы договориться по ключевым вопросам до встречи лидеров организации, которая намечена на понедельник, 30 мая.

Агентство напомнило, что европейские страны ввели уже пять пакетов ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины. В рамках готовящегося шестого пакета обсуждается вопрос полного отказа от российской нефти. Венгрия и другие страны выступают против его принятия, так как опасаются негативных последствий для своих экономик.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ввел в стране чрезвычайное положение из-за продолжающихся на Украине боевых действий, которые вызвали значительные экономические потрясения в Европе.

Рынки,Виктор Орбан,Еврокомиссия,ЕС,
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