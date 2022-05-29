Еврокомиссия решила «пощадить» трубопровод «Дружба»

Европейская комиссия (ЕК) предложила властям стран - членов Европейского союза (ЕС) отсрочить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«Европейский Союз предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу [«Дружба»], чтобы удовлетворить возражения Венгрии и договориться по застопорившемуся пакету санкций», - говорится в сообщении.
Отмечается, что это предложение позволит решить проблемы Словакии и Чехии, а также других государств, у которых нет выхода к морю.
По данным агентства, сегодня, 29 мая, послы ЕС обсудят пересмотренный пакет санкций с тем, чтобы договориться по ключевым вопросам до встречи лидеров организации, которая намечена на понедельник, 30 мая.
Агентство напомнило, что европейские страны ввели уже пять пакетов ограничительных мер против России из-за ситуации вокруг Украины. В рамках готовящегося шестого пакета обсуждается вопрос полного отказа от российской нефти. Венгрия и другие страны выступают против его принятия, так как опасаются негативных последствий для своих экономик.
Ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ввел в стране чрезвычайное положение из-за продолжающихся на Украине боевых действий, которые вызвали значительные экономические потрясения в Европе.