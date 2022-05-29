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1 час назад

В Сербию продолжатся бесперебойные поставки российского газа

Inc-Newsиещё 16

Соответствующих договоренностей в ходе телефонного разговора достигли президенты России и Сербии.

В Сербию продолжатся бесперебойные поставки российского газа
Фото: ТАССТАСС

В воскресенье, 29 мая, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе разговора главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине и развитии событий вокруг Косова.

Владимир Путин и Александр Вучич подтвердили настрой на "последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран".

Кроме того, лидеры России и Сербии договорились о продолжении бесперебойных поставок в Сербию природного российского газа.

"Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Рынки,Владимир Путин,
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