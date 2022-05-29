В Сербию продолжатся бесперебойные поставки российского газа

Соответствующих договоренностей в ходе телефонного разговора достигли президенты России и Сербии.

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В воскресенье, 29 мая, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе разговора главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине и развитии событий вокруг Косова.

Владимир Путин и Александр Вучич подтвердили настрой на "последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран".

Кроме того, лидеры России и Сербии договорились о продолжении бесперебойных поставок в Сербию природного российского газа.