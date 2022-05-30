Россия сделала Сербии огромную скидку на газ

В рамках нового соглашения с «Газпромом» Сербия будет платить около $400 за 1000 кубометров газа. Это почти в четыре раза меньше, чем платят другие европейские страны. Об этом телеканалу TV Happy рассказала вице-премьер Сербии Зорана Михайлович. 29 мая стало известно, что сербский президент Александр Вучич договорился с Владимиром Путиным о поставках газа на ближайшие три года.

«Это около $400, то есть в 3–4 раза ниже, чем у других стран, которые покупают газ на рынке. Нам осталось согласовать дополнительные объёмы, которые, конечно, будут дороже, но всё равно не будут такие дорогие, как цены на бирже», — отметила вице-премьер.

Михайлович уточнила, что это лучшая цена на российский газ по сравнению с другими европейскими странами. Вице премьер добавила, что новое соглашение с «Газпромом» даёт Сербии «надёжное прохождение зимы».

«Это хорошая надёжность снабжения, хорошая цена и хороший срок соглашения в три года», — резюмировала чиновница.

«Секрет» рассказывал , что 29 мая президент России Владимир Путин договорился с главой Сербии Александром Вучичем на новые поставки российского газа. На брифинге сербский лидер рассказывал, что 2,2 млрд кубометров газа Сербии поставят по наиболее благоприятной цене. Вучич уточнял, что для расчёта цены газа будет применяться исключительно нефтяная формула.

Ранее Вучич говорил , что Сербия надеется на «честную цену» на поставки российского газа, а также на большие объёмы импорта топлива. По словам Вучича, рыночная цена газа для Сербии с учётом транспорта и посредников составляет $1200–1300 за тысячу кубометров. Это «огромная» сумма для страны, посетовал он.