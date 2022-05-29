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42 минуты назад

Президент Сербии Вучич заявил, что цена на газ зимой поднимется до пяти тысяч долларов

Газета.Ruиещё 1

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что биржевая цена газа в Европе зимой 2022–2023 годов. может повыситься до $5 тыс. за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС.

Европе предрекли пятикратное подорожание газа
Фото: ТАССТАСС

По словам Вучича, в текущий момент на бирже TFF стоимость 1 тыс. кубометров газа составляет порядка $960. Он утверждает, что такая ситуация сложилась потому, что наступает лето и потребление топлива достаточно низкое.

«Когда придет зима, боюсь, что газ подорожает до $3,5 тыс., а может даже до $4-5 тыс.», — утверждает Вучич.

Он добавил, что достигнутое с Российской Федерацией соглашение о поставках газа на 3 года особенно важно «в смутные времена, когда идет война в Европе, когда идет почти мировая война».

Испания вызвалась заменить Европе российский газ

Ранее Вучич рассказал журналистам, что в беседе с главой РФ Владимиром Путиным достигнута договоренность о почти трехкратном снижении цены газа для Сербии.

По его словам, сторонам осталось обсудить тему увеличения поставок газа до дополнительных 800 млн кубометров в год и затронуть вопросы ценообразования для части импорта топлива.

Рынки,Александар Вучич,Владимир Путин,
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