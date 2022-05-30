ЕС не может согласовать эмбарго на нефть из России

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран, сообщил высокопоставленный европейский источник.

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«Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть, всю перевозимую морем нефть из России)», – цитирует РИА «Новости» источник.

По его словам, из нефтяного эмбарго будут сделаны «временные исключения» для ряда стран-членов.Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.

Саммит стран ЕС проходит 30-31 мая в столице Бельгии.

Ранее СМИ сообщили, что в проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России.

Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России.