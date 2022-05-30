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1 час назад

Нефть подорожала на ожиданиях вокруг переговоров ЕС

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут: инвесторы ожидают новостей относительно ограничения импорта российских энергоносителей, также оценивают перспективы спроса из КНР и ситуацию с задержанием греческих танкеров Ираном.

Нефть подорожала на ожиданиях вокруг переговоров ЕС
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 7.37 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 116,45 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,88%, до 116,08 доллара, передает РИА «Новости».

В начале этой недели главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться ограничения в отношении России. Страны блока уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.

Вместе с этим трейдеры оценивают перспективы спроса со стороны Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. Инвесторы опасаются замедления роста экономики страны из-за коронавирусных ограничений, что может отразиться на нефтяном спросе.

Также участники торгов обращают внимание на новости, связанные с греческими танкерами. Ранее стало известно, что иранские военные захватили два танкера под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям.

«Это создает угрозу дальнейших перебоев с потоками нефти через Ормузский пролив, через который проходит треть мировой торговли», – приводит Reuters мнение аналитиков ANZ Research.

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