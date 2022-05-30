Польша нашла альтернативу российскому газу

Правительство Польши и руководители энергетических компаний страны начали переговоры с руководством оманской энергетической компании Oman LNG о возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ), пишет местное агентство Seznam Zpravy. Таким образом польские власти пытаются найти альтернативу газу из России.

«Недавно представители министерства промышленности и торговли Чехии, а также энергетических компаний CEZ и Prazska plynarenska провели встречи с руководством оманской компании Oman LNG и обсудили возможность организации поставок СПГ из Омана в Чехию», — указано в сообщении.

По словам представителя министерства промышленности и торговли Чехии Войтеха Срнки, в ближайшие недели и месяцы переговоры будут продолжены на уровне компаний. Агентство сообщило, что Оман — не первая страна на Ближнем Востоке, на чью помощь надеется Чехия. В ближайшее время будет завершена подготовка соглашений с Катаром о поставках СПГ.