ЦБ ввел ограничения на торги иностранными акциями

Из-за нового ограничения ЦБ частные инвесторы не смогут торговать некоторыми иностранными акциями и облигациями. По оценкам экономистов, решение регулятора затронет 12-15% игроков фондового рынка. ЦБ пошел на такой шаг из опасений, что Запад может конфисковать или аннулировать активы российских инвесторов, объяснили эксперты.

Центробанк с 30 мая ограничил торги на биржах иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями, говорится в сообщении регулятора. В заявлении не уточняется, о каких именно бумагах идет речь. Как пояснил ЦБ, решение направлено на защиту инвесторов и минимизацию их рисков.

«Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», — рассказали в Банке России.

Как указал ЦБ, несмотря на вводимые им меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется.

«Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — говорится в сообщении.

Представители Центробанка и СПБ биржи не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Что значит ограничение ЦБ

По словам экономиста Татьяны Куликовой, частные инвесторы теперь не смогут продавать и покупать определенные иностранные акции и облигации на бирже.

«Это сделано для того, чтобы защитить инвесторов. ЦБ, наверное, опасается, что Запад может в той или иной мере конфисковать или аннулировать активы российских инвесторов, поэтому пошел на такой шаг», — сказала Куликова.

С ней согласился руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

«Основная цель данного решения — защитить инвесторов, потому что нарушена цепочка между Национальным расчетным депозитарием — НРД, международным депозитарием Euroclear и «Бест Эффортс Банком». По нашей оценке, это коснется незначительной части инвесторов — около 12-15%», — заявил Леснов.

Заместитель генерального директора «Открытие Инвестиции» Андрей Салащенко отметил, что ограничение фактически вынуждает всех участников, у клиентов которых есть иностранные ценные бумаги, учитываемые в расчетном депозитарии СПБ Биржи, определиться с тем, чьи бумаги все же заблокированы.

«При условии пропорционального распределения это требование может коснуться многих клиентов, так как определенная доля их бумаг будет заблокирована к продаже», — сказал он.

Зачем это нужно

Данная мера позволяет Банку России быть уверенным в том, что каждый клиент, который приобретает сегодня иностранную бумагу, в конечном итоге не окажется в ситуации, когда его активы будут заблокированы, пусть даже частично.

«Фактически речь идет о том, чтобы сейчас зафиксировать некоторый статус-кво, чтобы каждый клиент однозначно понимал, какая часть его бумаг заблокирована в силу учета через НРД, а какая свободна от каких-либо ограничений», — считает Салащенко.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев указал, что предписание ЦБ адресовано брокерам, которые должны провести блокировку приходящейся на них доли ценных бумаг, заблокированных в Euroclear.

«При этом такая блокировка будет в целом проводиться пропорционально среди клиентов, владеющими такими ценными бумагами», — объяснил эксперт.

Какие у меры могут быть последствия

Генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов отметил, что сейчас инвесторы фактически ничего не могут делать со своими ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями Euroclеаr.

«Технически проводятся торги каким-то очень небольшим объемом ценных бумаг. Фактически ЦБ создает равные условия для инвесторов. Когда условия неравные, кто-то, например, захочет судиться. Поэтому нужно было предписание регулятора. Оно позволит предотвратить споры, когда снимут санкции», — считает Митрофанов.

По мнению Леснова, из-за решения регулятора упадет объем торгов на бирже.

«Объем торгов, безусловно, снизится. С другой стороны, это позволит обеспечить большую защиту инвесторов от форс-мажорных ситуаций, которые гипотетически могут сложиться в будущем. И в какой-то степени это охладит интерес тех потенциальных клиентов, которые могли бы инвестировать в иностранные акции — теперь они задумаются над использованием именно этого инструмента для размещения средств. Вероятно, это приведет к большему фокусу на российских эмитентах, и в конечном счете бенефициарами этого решения будут российские компании», — указал эксперт.

По словам Тимофеева, последствия ограничения, вероятно, будут невелики, поскольку не затрагивают большую часть торгуемых на СПБ Бирже ценных бумаг.