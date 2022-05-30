Стало известно о вывозе украинского зерна в Европу

Украинское зерно в условиях заблокированных портов Одессы и Мариуполя с большими усилиями удается вывозить через румынский порт Констанца, пишет газета Ouest France.

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По словам министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, в конце мая из Констанцы было экспортировано 240 тысяч тонн украинского зерна. До конца августа предполагается экспортировать около 12 миллионов тонн, чтобы освободить место в элеваторах для нового урожая.

Трафик Констанцы в первом квартале 2022 года увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом, который и так был рекордным. Администрация порта опасается, что максимальной пропускной способности - 100 млн тонн в год всех видов грузов, из которых зерновые обычно составляют 30% - в нынешних условиях окажется недостаточно. Чтобы не допустить перегруженности порта, выделено 40 млн евро для восстановления 35 железнодорожных веток, а уже в июне планируется построить 17 дополнительных погрузочных площадок.

Расстояние от Одессы до Констанцы по земле составляет около 300 километров. Проблема с вывозом зерна осложняется из-за разрушенной инфраструктуры, очередей на границе с Молдавией и пробок из зерновозов на берегу Дуная. В качестве альтернативных площадок для вывоза зерна с Украины также рассматриваются порты в Польше, Италии и Словении.