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1 час назад

Стало известно о вывозе украинского зерна в Европу

Вероника Полынина

Украинское зерно в условиях заблокированных портов Одессы и Мариуполя с большими усилиями удается вывозить через румынский порт Констанца, пишет газета Ouest France.

Стало известно о вывозе украинского зерна в Европу
Фото: ТАССТАСС

По словам министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, в конце мая из Констанцы было экспортировано 240 тысяч тонн украинского зерна. До конца августа предполагается экспортировать около 12 миллионов тонн, чтобы освободить место в элеваторах для нового урожая.

Трафик Констанцы в первом квартале 2022 года увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом, который и так был рекордным. Администрация порта опасается, что максимальной пропускной способности - 100 млн тонн в год всех видов грузов, из которых зерновые обычно составляют 30% - в нынешних условиях окажется недостаточно. Чтобы не допустить перегруженности порта, выделено 40 млн евро для восстановления 35 железнодорожных веток, а уже в июне планируется построить 17 дополнительных погрузочных площадок.

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Расстояние от Одессы до Констанцы по земле составляет около 300 километров. Проблема с вывозом зерна осложняется из-за разрушенной инфраструктуры, очередей на границе с Молдавией и пробок из зерновозов на берегу Дуная. В качестве альтернативных площадок для вывоза зерна с Украины также рассматриваются порты в Польше, Италии и Словении.

Ранее в понедельник, 30 мая, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Москва готова содействовать беспрепятственному вывозу зерна и других грузов из украинских портов в координации с турецкими партнерами.

Рынки,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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