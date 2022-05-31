Стоимость нефти Brent превысила $123 за баррель

Мировые цены на нефть во вторник поднимаются на 1% и более, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 123 доллара за баррель впервые с 24 марта, в то время как ЕС принял решение ограничить импорт российской нефти.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 7.40 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,43%, до 119,28 доллара за баррель, июльских – на 1,26%, до 123,2 доллара. Brent торгуется выше 123 долларов за баррель впервые с 24 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,2%, до 118,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ночь на вторник ЕС достиг согласия в вопросе введения частичного нефтяного эмбарго, которое коснется поставок нефти по морю из РФ. При этом блок подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций. Но подразумевается, что к концу года ЕС фактически сократит на 90% импорт нефти.

Способствуют удорожанию нефти также ожидания роста спроса в Китае, поскольку страна ослабляет ограничения на передвижение людей, приводит Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ. Китай – один из крупнейших импортеров и потребителей нефти.