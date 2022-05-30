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24 минуты назад

Times: РФ усилила контроль за мировым рынком пшеницы, увеличив в апреле экспорт на 18%

ТАСС

Россия укрепила свое доминирующее положение на мировом рынке пшеницы, увеличив в апреле экспорт на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на данные аналитической компании AgFlow.

Times: РФ усилила контроль за мировым рынком пшеницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В то же время отмечается, что экспорт пшеницы из Украины в прошлом месяце по сравнению с апрелем 2021 года сократился на 32%. Издание указывает, что республика занимает пятое место в списке крупнейших экспортеров пшеницы в мире, однако в настоящее время из-за минирования подходов к украинским портам более 20 млн тонн зерна с территории Украины не могут добраться до пунктов назначения. В связи с этим, по мнению газеты, ряд стран, включая Египет, Иран и Турцию, нарастили закупки пшеницы из России.

The Times также обращает внимание на огромный прогресс российского агропромышленного комплекса за последние 20 лет. Издание напоминает, что еще в 1999 году у России наблюдался торговый дефицит по пшенице в размере $354 млн, однако теперь страна занимает ведущие позиции на мировом рынке, продавая ее на сумму свыше $8 млрд долларов.

"Запад целенаправленно не вводил санкции против российского сельского хозяйства, поскольку это было бы гораздо более пагубно для тех стран, которые полагаются на российскую пшеницу", - заявила глава департамента глобальной продовольственной безопасности вашингтонского Центра международных и стратегических исследований Кейтлин Уэлш.

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