Times: РФ усилила контроль за мировым рынком пшеницы

Россия укрепила свое доминирующее положение на мировом рынке пшеницы, увеличив в апреле экспорт на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на данные аналитической компании AgFlow.

В то же время отмечается, что экспорт пшеницы из Украины в прошлом месяце по сравнению с апрелем 2021 года сократился на 32%. Издание указывает, что республика занимает пятое место в списке крупнейших экспортеров пшеницы в мире, однако в настоящее время из-за минирования подходов к украинским портам более 20 млн тонн зерна с территории Украины не могут добраться до пунктов назначения. В связи с этим, по мнению газеты, ряд стран, включая Египет, Иран и Турцию, нарастили закупки пшеницы из России.