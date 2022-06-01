Что произойдет с рублем к осени: прогноз эксперта

Власти России уже несколько месяцев придерживаются достаточно жесткой политики в финансовой сфере. На это обратил внимание экономист, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, научному руководителю Института проблем глобализации Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телеканал «Царьград».
Он отметил, что у пристального контроля за курсом валют со стороны российского регулятора есть как преимущества, так и некоторые недостатки. Делягин указал на то, что власти смогли добиться заполняемости полок в магазинах. Он подчеркнул, что в стране удалось сохранить достаточно выгодные условия для импортеров. Следовательно, в ближайшем будущем никакого дефицита необходимых и привычных иностранных продуктов в России не произойдет, указал экономист.
При этом Делягин заявил, что в настоящее время отечественные экспортеры переживают не лучшие времена. По мнению экономиста, уже к осени ситуация может повернуться на 180 градусов. Он предупредил о том, что рубль вновь может начать терять свои позиции к доллару и евро, когда ЦБ ослабит валютный контроль. Делягин подчеркнул, что долго держать искусственный курс рубля не получится.
Ранее аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко заявил РБК, что в летние месяцы курс рубля стабилизируется в диапазоне 55–65 за доллар, а с начала осени рубль будет ослабевать даже без введения новых торговых санкций.