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36 минут назад

Что произойдет с рублем к осени: прогноз эксперта

Лера Букина

Власти России уже несколько месяцев придерживаются достаточно жесткой политики в финансовой сфере. На это обратил внимание экономист, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, научному руководителю Института проблем глобализации Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телеканал «Царьград».

Что произойдет с рублем к осени: прогноз эксперта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что у пристального контроля за курсом валют со стороны российского регулятора есть как преимущества, так и некоторые недостатки. Делягин указал на то, что власти смогли добиться заполняемости полок в магазинах. Он подчеркнул, что в стране удалось сохранить достаточно выгодные условия для импортеров. Следовательно, в ближайшем будущем никакого дефицита необходимых и привычных иностранных продуктов в России не произойдет, указал экономист.

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При этом Делягин заявил, что в настоящее время отечественные экспортеры переживают не лучшие времена. По мнению экономиста, уже к осени ситуация может повернуться на 180 градусов. Он предупредил о том, что рубль вновь может начать терять свои позиции к доллару и евро, когда ЦБ ослабит валютный контроль. Делягин подчеркнул, что долго держать искусственный курс рубля не получится.

Ранее аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко заявил РБК, что в летние месяцы курс рубля стабилизируется в диапазоне 55–65 за доллар, а с начала осени рубль будет ослабевать даже без введения новых торговых санкций.

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