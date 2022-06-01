Рубль стал лидером роста к доллару среди развивающихся валют

В мае рубль стал лидером укрепления против доллара, существенно опередив другие валюты развивающихся рынков. Об этом свидетельствуют оценки, проведенные экспертами РИА Новости.

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Отмечается, что российская валюта поднялась на Московской бирже за исследуемый период на 15,4%, бразильский реал вырос к доллару на форексе на 4,6%, мексиканское песо – на 3,8%, южноафриканский рэнд – на 1,3%.

Вместе с тем курс тайского бата к доллару на форексе опустился в мае на 0,1%, колумбийского песо - на 0,75%, египетского фунта - на 0,8%, индийской рупии - на 1,4%, аргентинского песо – на 4,1%, турецкой лиры - на 9,6%.

По словам старшего аналитика УК «Альфа-Капитал» Максима Бирюкова, курс рубля сейчас определяется в основном состоянием торгового баланса. Он пояснил, что валюта от экспорта поступает, тогда как импортеры все еще не спешат покупать ее. Это, в свою очередь, существенно ограничивает спрос.

«Что будет дальше – будет зависеть от динамики этого процесса. Если баланс останется тем же, что и сейчас, остаются условия для дальнейшего укрепления рубля. Снижение экспорта и запуск параллельного импорта может сильно ослабить национальную валюту», - отметил он.

По словам Бирюкова, высокая волатильность национальной валюты обостряет и без того высокую неопределенность, затрудняет запуск долгосрочных инвестиционных проектов.

«Не считая того, что сильный рубль снижает рублевые доходы экспортеров, что давит на бюджет страны», - указал специалист.