Рубль стал лидером роста к доллару среди развивающихся валют

В мае рубль стал лидером укрепления против доллара, существенно опередив другие валюты развивающихся рынков. Об этом свидетельствуют оценки, проведенные экспертами РИА Новости.
Отмечается, что российская валюта поднялась на Московской бирже за исследуемый период на 15,4%, бразильский реал вырос к доллару на форексе на 4,6%, мексиканское песо – на 3,8%, южноафриканский рэнд – на 1,3%.
Вместе с тем курс тайского бата к доллару на форексе опустился в мае на 0,1%, колумбийского песо - на 0,75%, египетского фунта - на 0,8%, индийской рупии - на 1,4%, аргентинского песо – на 4,1%, турецкой лиры - на 9,6%.
По словам старшего аналитика УК «Альфа-Капитал» Максима Бирюкова, курс рубля сейчас определяется в основном состоянием торгового баланса. Он пояснил, что валюта от экспорта поступает, тогда как импортеры все еще не спешат покупать ее. Это, в свою очередь, существенно ограничивает спрос.
«Что будет дальше – будет зависеть от динамики этого процесса. Если баланс останется тем же, что и сейчас, остаются условия для дальнейшего укрепления рубля. Снижение экспорта и запуск параллельного импорта может сильно ослабить национальную валюту», - отметил он.
По словам Бирюкова, высокая волатильность национальной валюты обостряет и без того высокую неопределенность, затрудняет запуск долгосрочных инвестиционных проектов.
«Не считая того, что сильный рубль снижает рублевые доходы экспортеров, что давит на бюджет страны», - указал специалист.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару. Курс рубля значительно вырос благодаря мерам по контролю капитала, которые приняли власти.