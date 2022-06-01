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1 час назад

Молдавия хочет пересмотреть условия контракта с «Газпромом»

Вероника Полынина

Власти Молдавии хотят изменить условия поставок российского газа из-за высоких цен. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, передает ТАСС.

Молдавия захотела пересмотра контракта с «Газпромом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гаврилицы, ведутся дискуссии с «Газпромом», в ходе которых представители Молдавии пытаются выяснить, «есть ли открытость для пересмотра» ряда условий контракта.

Молдавия объявила чрезвычайное положение из-за дефицита газа

Она также сообщила, что Молдавия ищет альтернативные источники энергии и возможности для отсрочки погашения задолженности за российский газ.

В 2021 году в контракте между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром» была изменена формула определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка. В результате цена на газ для конечных потребителей выросла почти в четыре раза. В действующий тариф для молдавских потребителей заложена закупочная цена 620 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом закупочная цена для «Молдовагаза» в апреле составила 1194 долларов, а в мае - 920 долларов за тысячу кубометров газа. Из-за тарифных отклонений на прошлой неделе потребовалось вмешательство молдавского правительства для расчетов с «Газпромом».

Рынки,Наталья Гаврилица,Газпром,
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