Молдавия захотела пересмотра контракта с «Газпромом»

В 2021 году в контракте между компаниями «Молдовагаз» и «Газпром» была изменена формула определения закупочной цены, которая стала учитывать текущую конъюнктуру спотового рынка. В результате цена на газ для конечных потребителей выросла почти в четыре раза. В действующий тариф для молдавских потребителей заложена закупочная цена 620 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом закупочная цена для «Молдовагаза» в апреле составила 1194 долларов, а в мае - 920 долларов за тысячу кубометров газа. Из-за тарифных отклонений на прошлой неделе потребовалось вмешательство молдавского правительства для расчетов с «Газпромом».