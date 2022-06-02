Доллар и евро снизились на старте торгов

В четверг утром, 2 июня, рубль укрепляется к основным иностранным валютам. Курс доллара падает на 29 копеек, до 60,99 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 63,88 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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Вечером 1 июня курс рубля слабо изменился к доллару и просел к евро на фоне снизившихся объемов торгов. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию торгов) упал на 22 копейки — до 61,28 рубля, евро вырос на 2,06 рубля, до 64,38 рубля. Объем валютных торгов расчетами достиг почти 1,4 миллиарда долларов и немного превысил 1,1 миллиарда евро соответственно.

Доллар и евро обновили 25 мая многолетние минимумы на уровнях 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно.

Со среды ЦБ разрешил инвесторам пользоваться короткими позициями и «плечами», что должно расширить параметры ликвидности, в том числе и в валютной секции, заявил агентству «Прайм» Владислав Силаев из УК «Альфа-Капитал». Однако, по его словам, рублю фундаментальным образом ничего не угрожает: его основная опора заключается в наличии профицита торгового баланса.