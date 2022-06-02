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1 час назад

Китайский эксперт на Валдайском форуме указал на риски ухода России и КНР с мирового рынка

Газета.Ru

Научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Лю Чжицинь в ходе дискуссии «Российская экономика и натиск Запада: каким будет ответ на новые вызовы?» на Валдайском форуме указал на риски ухода России и КНР с мирового рынка, сообщает РИА «Новости».

Китайский эксперт указал на риски ухода России и КНР с мирового рынка
Фото: Petar Kujundzic/Reuters Petar Kujundzic/Reuters

«Запад хочет исключить Россию и Китай из глобального рынка, это опасно не только для России и для Китая. Это опасно и для Запада в том числе. В этих условиях мы исполнены решимости проводить свою собственную политику, которая говорит, что мы должны полагаться только на нас самих. России стоит в этом смысле перенять опыт Китая и тоже начать полагаться только на саму себя», — заявил Лю Чжицинь.

По его словам, в Китае видят попытки Запада добиться изоляции России от Китая и даже Китая от всего остального мира. Лю Чжицинь назвал это попыткой США создать собственный способ доминирования над остальным миром.

«Безусловно, можно продолжать ориентироваться и на Европу, но в настоящий момент я бы сказал, что Россия должна повернуться лицом к Дальнему Востоку и получать преимущество от этого», — считает эксперт.

Ранее The Guardian назвала Россию победителем в развязанной Западом экономической войне.

Рынки,Валдайский клуб,
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