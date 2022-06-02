Китайский эксперт указал на риски ухода России и КНР с мирового рынка

«Запад хочет исключить Россию и Китай из глобального рынка, это опасно не только для России и для Китая. Это опасно и для Запада в том числе. В этих условиях мы исполнены решимости проводить свою собственную политику, которая говорит, что мы должны полагаться только на нас самих. России стоит в этом смысле перенять опыт Китая и тоже начать полагаться только на саму себя», — заявил Лю Чжицинь.