В Казахстане объяснили переименование марки российской нефти

«Ничего в этом такого экстраординарного нет. Этот момент действительно связан с санкциями, которым подвергается российская продукция. При этом надо иметь в виду, что казахская нефть раньше использовалась под российской маркой Urals. Чтобы не подпадать под эти санкции, решили производители присвоить ей своё название. Ничего плохого в этом нет.