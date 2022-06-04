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54 минуты назад

В Казахстане объяснили переименование марки российской нефти

Говорит Москваиещё 4

Решение связано с санкциями Запада против продукции из РФ.

В Казахстане объяснили переименование марки российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марка казахского топлива поставлялась через российские порты под брендом Urals. Нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» решила сменить название, чтобы не попасть под рестрикции. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член комитета по экономической реформе и развитию мажилиса Казахстана Азат Перуашев.

«Ничего в этом такого экстраординарного нет. Этот момент действительно связан с санкциями, которым подвергается российская продукция. При этом надо иметь в виду, что казахская нефть раньше использовалась под российской маркой Urals. Чтобы не подпадать под эти санкции, решили производители присвоить ей своё название. Ничего плохого в этом нет.

Других подобных случаев я не знаю, поскольку у нас только с нефтью транспортные коридоры одни, происходило смешивание, когда под одним брендом продавалась и казахская, и российская продукция. Это касалось нефти. Всё остальное, насколько мне известно, имеет собственные бренды и собственных производителей».

Новое название бренда звучит как Казахстанская экспортная смесь сырой нефти (KEBCO).

Рынки,Азат Перуашев,
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