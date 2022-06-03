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25 минут назад

Цены на нефть резко выросли

Lenta.ru

Мировые цены на нефть выросли на 3 процента. Стоимость топлива марки WTI поднялась выше 120 долларов за баррель впервые с начала марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Цены на нефть резко выросли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации на 22:24 по московскому времени цена августовских фьючерсов нефти Brent поднялась на 2,98 процента — до 121,12 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI увеличились на 2,87 процента, до 120,23 доллара. Стоимость WTI достигла такого уровня впервые с 9 марта.

31 мая цена нефти марки Brent поднялась выше 124 долларов за баррель впервые с 9 марта. Топливо выросло в стоимости после сообщений о грядущем частичном запрете на импорт нефти из России в Евросоюз.

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