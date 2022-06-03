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1 час назад

Названы «весомые факторы» поддержки рубля

Елена Прошина

Отмена бюджетного правила и крайне низкий спрос на иностранную валюту являются «весомыми факторами» поддержки рубля. Об этом в беседе с RT рассказал экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Названы «весомые факторы» поддержки рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что положительный баланс и сверхкомфортные цены на российский экспорт оказывают серьезную поддержку продлению периода укрепления рубля, но новое снижение процентной ставки Центробанка 10 июня до 10% способно оказать давление на валюту. По мнению Лободы, на следующей неделе доллар будет находиться в диапазоне 60,5-63,5 рубля, евро — 62,5-66,5.

Ранее эксперт порекомендовал россиянам спасать деньги от инфляции на годовом депозите, поскольку он застрахован в системе вкладов. А от вложения в недвижимость, покупки российских и зарубежных акций, приобретения доли он посоветовал воздержаться.

Рынки,Андрей Лобода,
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