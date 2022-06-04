Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Эксперты рассказали, что будет с рублем в июне

Илья Родин

Финансовые аналитики рассказали, что в июне 2022 года сохранится тренд на резкие скачки курса национальной валюты. На рубль будут влиять различные экономические и геополитические факторы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Из-за большой геополитической неопределенности, высоких санкционных и экономических рисков, а также сохранения дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке, сейчас трудно давать даже краткосрочные прогнозы динамики курса рубля», - уточнил Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, «доллар может оставаться в коридоре 60–70 руб., постепенно двигаясь к его верхней границе по мере восстановления импорта и спроса населения на инвалюту. В этом случае, евро будет торговаться в диапазоне 64–75 рублей».

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что «совершенно точно курс уже не опустится ниже 60 рублей за доллар. ЦБ РФ основательно снизил ключевую ставку, и будет продолжать это делать вместе с ослаблением валютных ограничений».

Названы «весомые факторы» поддержки рубля

Эксперт считает, что « переключаться на юань нет особого смысла, поскольку он пока что не настолько ликвиден на территории России. Покупка доллара по 60 рублей – это довольно неплохое решение».

Директор по инвестициям Sigma Global Management Владислав Петленко уверяет, в свою очередь, что «по мере того, как будет налаживаться параллельный импорт со странами Азии, и будут перестраиваться логистические цепочки, спрос на доллары, евро и юани возрастёт».

Рынки,Видео,Михаил Коган,Дмитрий Бабин,Банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители