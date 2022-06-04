Финансовые аналитики рассказали, что в июне 2022 года сохранится тренд на резкие скачки курса национальной валюты. На рубль будут влиять различные экономические и геополитические факторы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Из-за большой геополитической неопределенности, высоких санкционных и экономических рисков, а также сохранения дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке, сейчас трудно давать даже краткосрочные прогнозы динамики курса рубля», - уточнил Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, «доллар может оставаться в коридоре 60–70 руб., постепенно двигаясь к его верхней границе по мере восстановления импорта и спроса населения на инвалюту. В этом случае, евро будет торговаться в диапазоне 64–75 рублей».

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отметил, что «совершенно точно курс уже не опустится ниже 60 рублей за доллар. ЦБ РФ основательно снизил ключевую ставку, и будет продолжать это делать вместе с ослаблением валютных ограничений».

Эксперт считает, что « переключаться на юань нет особого смысла, поскольку он пока что не настолько ликвиден на территории России. Покупка доллара по 60 рублей – это довольно неплохое решение».