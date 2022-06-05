Пушков сообщил, к чему может привести нефтяное эмбарго

Эмбарго на нефть из России для Европы обернется снижением уровня жизни населения, сообщил член Совфеда Алексей Пушков. В Германии предрекли Евросоюзу ценовой шок из-за эмбарго на российскую нефть По его словам, ограничение поставок российского энергоносителя было принято вопреки экономической логике, потому что вызовет рост цен на бензин. Сенатор сослался на статью в издании Der Spiegel, в которой глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф предсказал Европе «ценовой шок» и рост инфляции после введения эмбарго. Аналитик Игорь Юшков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эмбарго на поставки 2/3 нефти не помешает России зарабатывать столько же, как и раньше. Российская нефть Urals легко выиграет «холодную войну» у Brent, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.