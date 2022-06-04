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52 минуты назад

Мировые цены на зерно снизились

Lenta.ruиещё 2

Мировые цены на зерно снизились на десять процентов и вернулись к биржевым показателям начала апреля после слов президента России Владимира Путина о возможностях вывоза украинского зерна через черноморские и азовские порты. Об этом сообщили аналитики итальянского ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Мировые цены на зерно снизились
Фото:  Pierre Herman / Unsplash Pierre Herman / Unsplash

Кроме того, аналитики отметили снижение котировок на фуражную кукурузу.

«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 миллионов тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны», — отметили аналитики, добавив, что в более бедных странах блокада может привести к беспорядкам и голоду.

Также в Coldiretti подчеркнули, что такие страны, как Египет, Турция, Бангладеш, Иран закупают более 60 процентов пшеницы в России и Украине, от таких поставок также зависят Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан.

Ранее Путин заявил, что вывезти украинское зерно через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска. По его словам, для вывоза украинского зерна можно рассмотреть порты, подконтрольные Украине, включая Одессу, подконтрольные России порты на Азовском море, через Дунай и Румынию, а также через Венгрию и Польшу.

Рынки,Владимир Путин,
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