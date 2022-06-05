Раскрыты подробности покупки россиянами валюты

Основная доля покупок и продаж долларов и евро в мае этого года пришлась на банковские отделения, однако средний чек операций оказался существенно выше в онлайне. К таким выводам пришли аналитики банка "Русский стандарт", изучив спрос на иностранную валюту у россиян в минувшем мае.

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"Как показала статистика банка "Русский стандарт", на долю наличного валютообмена от общего числа конвертаций долларов и евро в мае пришлось 80%, оставшиеся 20% - на безналичные операции. А по сумме ситуация оказалась практически противоположной: 79% у онлайн-операций против 21% у валютообмена в офисах", - говорится в исследовании, имеющимся в распоряжении ТАСС.

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Согласно статистике, доллары чаще меняли наличным способом, в отделениях. На долю таких операций в мае (от общего числа) пришлось 83%, тогда как на безналичные - 17%. У евро тот же показатель наличного валютообмена - 74%, а в онлайне - 26%.

По данным "Русского стандарта", средний чек покупки наличных долларов в мае составил $767, а продажи - $578. Тогда как в онлайне эти показатели оказались на уровне $15,193 тыс. и $552 соответственно. Средняя сумма покупки европейской валюты в офисах в мае была 623 евро, а продажи - 461 евро. Средний чек покупки в безналичной конвертации был на уровне 22,116 тыс. евро, а продажи - 6,528 тыс. евро.

"Столь высокие средние чеки на безналичный валютообмен можно объяснить заметным укреплением курса российского рубля к маю. Многие инвесторы, которые ранее вкладывались, к примеру, в ценные бумаги, в текущих условиях выбирали иностранную валюту, как альтернативный способ получения дохода. Наличные же в валюте в основном использовались под небольшие текущие нужды. К тому же, на фоне ограничения туристического потока потребность в крупных наличных суммах была ниже обычного уровня", - указали авторы исследования.

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке в мае 2022 года.

В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля решил ограничить возможность кредитных организаций продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля регулятор ослабил ограничения, и на период по 9 сентября банки получили право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля.