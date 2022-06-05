Саксония выступила против эмбарго на российские энергоносители

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против эмбарго на российские энергоносители. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Политик считает, что федеральное правительство обязано обеспечить надежное энергоснабжение для промышленности и населения.
«Прежде чем мы откажемся от контрактов, необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», — сказал Кречмер.
По его словам, цены должны оставаться «разумными и конкурентоспособными». В частности, необходимо избегать резкого роста стоимости бензина. И за это отвечают федеральные власти.
«Федеральный министр экономики Роберт Хабек отвечает за то, чтобы в Германии не было рецессии. Поэтому он должен не предостерегать, а действовать», — потребовал глава Саксонии.
3 июня Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций. В список вошел поэтапный отказ от российской нефти. Закупки планируется прекратить через полгода.
Ранее президент Ассоциации химической промышленности Германии Кристиан Кулльман назвал неразумными и возмутительными призывы к газовому эмбарго в отношении России.