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1 час назад

Саксония выступила против эмбарго на российские энергоносители

Майк Габриелян

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил против эмбарго на российские энергоносители. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Саксония выступила против эмбарго на российские энергоносители
Фото: ТАССТАСС

Политик считает, что федеральное правительство обязано обеспечить надежное энергоснабжение для промышленности и населения.

«Прежде чем мы откажемся от контрактов, необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится прежде всего к нефти, и, конечно же, к газу», — сказал Кречмер.

По его словам, цены должны оставаться «разумными и конкурентоспособными». В частности, необходимо избегать резкого роста стоимости бензина. И за это отвечают федеральные власти.

«Федеральный министр экономики Роберт Хабек отвечает за то, чтобы в Германии не было рецессии. Поэтому он должен не предостерегать, а действовать», — потребовал глава Саксонии.

3 июня Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций. В список вошел поэтапный отказ от российской нефти. Закупки планируется прекратить через полгода.

Чем грозит России седьмой пакет санкций ЕС

Ранее президент Ассоциации химической промышленности Германии Кристиан Кулльман назвал неразумными и возмутительными призывы к газовому эмбарго в отношении России.

Рынки,Михаэль Кречмер,Роберт Хабек,ЕС,
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