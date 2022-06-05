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16 минут назад

Франция начала переговоры с ОАЭ по замещению поставок российской нефти

Майк Габриелян

Франция начала переговоры с ОАЭ по замещению поставок российской нефти. Об этом в воскресенье заявил французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, сообщает радиостанция Europe 1.

Франция нашла альтернативу российской нефти
Фото: ReutersReuters

«Ведутся переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти», - сказал Ле Мэр.

В России найдена новая залежь нефти

После начала военной спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить санкции против России. В последнем, шестом пакете ЕС запретил большую часть импорта российской нефти. Прекращение ввоза морем сырой нефти произойдет в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - в течение восьми. Поставки по трубопроводу могут продолжаться.

Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Ранее чешское издание Lidovky рассказало, почему в санкционной войне с Западом победила Россия.

Рынки,Московский кредитный банк,Россельхозбанк,Сбербанк России,ЕС,
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