Франция нашла альтернативу российской нефти

Франция начала переговоры с ОАЭ по замещению поставок российской нефти. Об этом в воскресенье заявил французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, сообщает радиостанция Europe 1.

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«Ведутся переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти», - сказал Ле Мэр.

После начала военной спецоперации на Украине Евросоюз начал вводить санкции против России. В последнем, шестом пакете ЕС запретил большую часть импорта российской нефти. Прекращение ввоза морем сырой нефти произойдет в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - в течение восьми. Поставки по трубопроводу могут продолжаться.

Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.