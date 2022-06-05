Госдеп США одобрил поставки нефти из Венесуэлы в Европу

Госдепартамент США разрешил компаниям Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Итальянская Eni и испанская Repsol смогут возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российское топливо. Операции могут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам.

Поставки в данном формате могут возобновиться уже в июле 2022 года. При этом Госдеп поставил условие: нефть из Венесуэлы должна идти только в Европу, перепродать ее нельзя.

Эксперты говорят, что объем нефти, которую поставит Венесуэла, будет небольшим, и не окажет влияние на мировые нефтяные цены.