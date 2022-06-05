На помощь России пришла «призрачная армада» Ирана

На Западе заявили, что Иран помогает России обходить санкции, используя «призрачную армаду» танкеров для транспортировки российской нефти. Об этом сообщает Daily Mail.

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Издание пишет, что речь идет о «флоте судов черного рынка Тегерана»,

В международной некоммерческой организации United Against Nuclear Iran (UANI) считают, что с помощью этого флота российские компании якобы перевозят нефть и обходят санкции.

Член UANI Айвор Робертс заявил, что Россия наняла «призрачную армаду-призрак» для транспортировки нефти в Китай, Индию и другие страны.

В UANI призвали западных союзников сформировать команду «охотников за призраками», чтобы «расправиться с кораблями, которые якобы помогают России действовать в обход западных санкций».

Ранее западные СМИ писали, что Иран использовал флот из 123 судов, используя такие методы, как «спуфинг» и «смена флага», чтобы избежать западных санкций.

В частности суда не показывают свое реальное местоположение на транспондерах GPS. Наблюдателям кажется, что они находятся в море, когда они загружаются и разгружаются в портах. Также используются флаги разных стран.