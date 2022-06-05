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55 минут назад

Daily Mail: На помощь России пришла «призрачная армада» Ирана

Майк Габриелян

На Западе заявили, что Иран помогает России обходить санкции, используя «призрачную армаду» танкеров для транспортировки российской нефти. Об этом сообщает Daily Mail.

На помощь России пришла «призрачная армада» Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание пишет, что речь идет о «флоте судов черного рынка Тегерана»,

В международной некоммерческой организации United Against Nuclear Iran (UANI) считают, что с помощью этого флота российские компании якобы перевозят нефть и обходят санкции.

В США предупредили о возможности России обойти западные санкции

Член UANI Айвор Робертс заявил, что Россия наняла «призрачную армаду-призрак» для транспортировки нефти в Китай, Индию и другие страны.

В UANI призвали западных союзников сформировать команду «охотников за призраками», чтобы «расправиться с кораблями, которые якобы помогают России действовать в обход западных санкций».

Ранее западные СМИ писали, что Иран использовал флот из 123 судов, используя такие методы, как «спуфинг» и «смена флага», чтобы избежать западных санкций.

В частности суда не показывают свое реальное местоположение на транспондерах GPS. Наблюдателям кажется, что они находятся в море, когда они загружаются и разгружаются в портах. Также используются флаги разных стран.

Ранее Иран заявил, что не будет конкурентом России на нефтяном рынке.

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