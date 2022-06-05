Обозреватель The New York Times (NYT) Клиффорд Краусс заявил, что поэтапный отказ Европейского союза от импорта российской нефти с большей долей вероятности ударит по мировой экономике, чем по доходам РФ от продажи энергоресурсов. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению Клиффорда Краусса, главы европейских государств и США пошли на этот шаг, чтобы ослабить Россию, лишить ее дохода от продажи энергоресурсов. Но теперь компаниям из ЕС придется искать поставщиков такой нефти, которую их заводы смогут перерабатывать также, как и российскую.

«Эта попытка опасна и может провалиться. Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от ее продажи уменьшатся незначительно», — предупредил эксперт.

Краусс подчеркнул, что Европа смогла договориться о введении эмбарго на нефть, но по-прежнему зависит от российского голубого топлива. Он полагает, что эта ситуация может «длиться годами».