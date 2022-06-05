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14 минут назад

Глава Chevron предупредил о риске снижения добычи нефти в России

Илья Родин

Главный исполнительный директор Chevron Майкл Вирт заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ), что добыча нефти в РФ может снизиться после ухода из страны зарубежных компаний и технологий. Об этом пишет РБК.

Глава Chevron предупредил о риске снижения добычи нефти в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Майкл Вирт напомнил, что Венесуэла и Иран, после того, как попали под ограничительные меры со стороны западных стран, были вынуждены существенно сократить добычу «черного золота». Бизнесмен отметил при этом, что Москве пока удается находить других покупателей энергоносителей взамен тех, которые она потеряла из-за санкций.

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Отмечается, что США наложили санкции на Венесуэлу в 2014 году после того, как Каракас слишком жестко, по мнению Вашингтона, отреагировал на массовые протесты. В результате ограничительных мер, введенных против государственной нефтяной компании PDVSA, добыча нефти в стране упала со 150,6 млн тонн до 46,6 млн тонн.

В свою очередь, в Иране в конце 70-х добывали порядка 6 млн барр. в сутки, а в настоящее время получают около 2,5 млн барр. в сутки.

Издание напомнило, что 9 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что у России появились новые покупатели. Объем поставок вырос по многим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Рынки,Александр Новак,ЕС,
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