Рубль снизился к доллару и евро

Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к американской и европейской валюте: доллар поднялся в район 61,3 рубля, а евро торгуется чуть выше 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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Курс доллара расчетами «завтра» к 10.06 мск растет на 28 копеек – до 61,31 рубля, евро – на 3 копейки, до 65,13 рубля, передает РИА «Новости».

Тем временем российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Индекс Мосбиржи ускорил падение до 0,47% и находится на отметке 2271,44 пункта. Индекс РТС снижался до 1167,23 пункта (-0,97%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.06 мск, передает ТАСС.