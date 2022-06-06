Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

СМИ: турецкая лира ослабла до шестимесячного минимума

ТАССиещё 1

Национальная валюта Турции ослабла в понедельник до 16,6 турецкой лиры по отношению к одному доллару США, что стало рекордным уровнем с декабря прошлого года, сообщает портал газеты Dunya.

Турецкая лира ослабла до шестимесячного минимума
Фото: ReutersReuters

Минувшую неделю лира закрыла на уровне 16,44 за $1, напоминает издание.

По данным аналитиков, с начала года турецкая лира обесценилась более чем на 20%, и такая тенденция сохранится, если местные власти не пересмотрят политику в отношении учетных ставок. Центробанк Турции с конца прошлого года держит неизменной ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%, и как сообщил министр финансов Турции Нуреддин Небати, менять ее пока не планируют.

Министр, высказывания которого в понедельник приводит газета Milliyet, также сообщил, что уровень инфляции в Турции к концу текущего года ожидается на уровне 48-49%. В мае инфляция в Турции, по официальным данным составила 73,5%, по неофициальным превысила 160%.

Рынки,Банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители