Турецкая лира ослабла до шестимесячного минимума

Национальная валюта Турции ослабла в понедельник до 16,6 турецкой лиры по отношению к одному доллару США, что стало рекордным уровнем с декабря прошлого года, сообщает портал газеты Dunya .

По данным аналитиков, с начала года турецкая лира обесценилась более чем на 20%, и такая тенденция сохранится, если местные власти не пересмотрят политику в отношении учетных ставок. Центробанк Турции с конца прошлого года держит неизменной ставку на аукционах недельного репо на уровне 14%, и как сообщил министр финансов Турции Нуреддин Небати, менять ее пока не планируют.